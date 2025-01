Roma, Ghera: Avviata procedura bonifica discarica abusiva di Lunghezza

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Grazie ai fondi stanziati dalla Regione Lazio la discarica abusiva di via Donegani, a Lunghezza, verrà definitivamente bonificata.

A comunicarlo è l’Assessore ai Rifiuti, Fabrizio Ghera.

La determina che stanzia i fondi risale a dicembre, ci sono circa due milioni di euro nell’ambito delle attività relative alla bonifica di siti inquinati.

L’Assessore Fabrizio Ghera dichiara:

La sinergia proficua fra Regione e Municipio VI ha consentito di individuare il percorso per porre fine a quella che è una delle pagine più buie in materia di discariche abusive, non a caso definita la Terra dei fuochi a Roma.

La procedura negoziata per affidare i lavori di bonifica finale è stata pubblicata e ci auguriamo che in tempi brevi si possa affidare l’incarico e veder finalmente restituita ai cittadini un’area che per anni ha contribuito all’inquinamento e al complessivo degrado di quel pezzo di territorio che invece ora, attraverso la bonifica e i progetti del Municipio, verrà progressivamente restituita alla comunità.