Roma, D’Amato al corteo in ricordo di Mahsa Amini

Il Consigliere: ‘Importante essere in piazza affinché morte di Mahsa non sia vana’

Oggi è importante essere in piazza per non dimenticare e lottare a fianco delle donne e del popolo iraniano, affinché la morte di Mahsa Amini non sia stata vana. È importante urlare: Donna, Vita, Libertà. I valori della democrazia sono per noi fondamentali.

Lo ha dichiarato Alessio D’Amato, responsabile Welfare della Segreteria Nazionale di Azione, partecipando al corteo in ricordo di Mahsa Amini, la donna iraniana uccisa il 16 settembre dello scorso anno in un centro di detenzione di Teheran dalla polizia morale perché non indossava il velo in modo corretto.