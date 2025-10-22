Roma Capitale, Regimenti: Bene adozione testo base della riforma

Riceviamo e pubblichiamo.

Con l’adozione del testo base dell’Esecutivo sulla riforma dei poteri di Roma Capitale in Commissione Affari Costituzionali alla Camera dei deputati, si compie un altro, decisivo passaggio verso l’adozione di un provvedimento storico per la città e per l’Italia intera.

Si partirà, dunque, da un testo che in larga parte raccoglie le proposte di Forza Italia: più poteri in materie cruciali come commercio, servizi e turismo che si tradurranno in più servizi, meno burocrazia e migliore qualità della vita.

I romani non possono più aspettare e non capirebbero ulteriori ritardi: chi ha a cuore la modernizzazione e la crescita di Roma e vuole per la Capitale un assetto funzionale e adeguato al ruolo che ricopre non può che essere favorevole.

Ringraziamo i nostri capigruppo Maurizio Gasparri e Paolo Barelli e tutto il gruppo parlamentare di Forza Italia per l’impegno che stanno profondendo: i tempi oggi appaiono maturi per una riforma attesa da tempo.