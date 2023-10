Roma, Campo de’ Fiori: Segnalini: ‘Ripristinato il nasone divelto’

Riceviamo e pubblichiamo.

È stato ripristinato il nasone di piazza Campo de’ Fiori che è stato divelto ieri notte.

Appena avuta la segnalazione ci siamo messi in contatto con ACEA, che, questa mattina, ha inviato una squadra per riparare il danno. Fortunatamente, la fontanella storica non ha subito rotture e anche la condotta dell’acqua è integra.

Il nasone è stato riposizionato e rimesso in funzione. Non conosciamo le cause dell’evento e mi auguro che non si sia trattato di un atto vandalico. Purtroppo, su questa stessa fontanella siamo intervenuti più volte per rimetterla in sesto, spero che non accada più.

I nasoni fanno parte del panorama di Roma dalla fine dell’800, sono belli, ma soprattutto offrono acqua potabile gratuita a tutti.