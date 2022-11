Roma, Alessandri: ‘Con rimozione Tiber II eliminiamo simbolo degrado’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Questa mattina, 9 novembre, l’Assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità della Regione Lazio, Mauro Alessandri, ha effettuato un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento dei lavori per la rimozione del relitto della motonave ‘Tiber II’ collocata sulla banchina destra del fiume Tevere in corrispondenza dello scalo di alaggio di Lungotevere della Vittoria.

Inoltre, l’eliminazione del Tiber II assume un forte valore simbolico. Infatti, la motonave è stata per anni rappresentazione di abbandono e degrado, e con la sua rimozione valorizzeremo un corso d’acqua che attraversa il centro storico della Capitale e che attrae turisti e cittadini in ogni mese dell’anno.

Da anni abbiamo stanziato risorse e messo a disposizione mezzi e uomini per un maggior decoro e per rendere più fruibile il Tevere, e dopo molte battaglie, anche legali, il 28 settembre abbiamo dato il via ai lavori di smantellamento del relitto ‘Tiber II’.

Mauro Alessandri.

Alessandri:

Infine vorrei ringraziare l’Amministrazione Capitolina di Roma e, in particolare, la Polizia Locale di Roma Capitale Reparto Tevere per il supporto fornito.

La durata contrattuale dei lavori era inizialmente prevista in 90 giorni ma con molta probabilità i tempi non solo saranno rispettati ma saranno completati con un anticipo di circa 28 giorni.

Cristiana Avenali:

È davvero una grande soddisfazione vedere come procedono i lavori per la rimozione del ‘Tiber II’, non solo per la sostenibilità e la velocità dell’esecuzione, ma perché si ribadiscono in maniera plastica alcuni degli aspetti cardine delle politiche messe in campo con l’Ufficio di scopo della Regione Lazio, mostrando quanto il processo partecipato dei Contratti di Fiume sia capace di modificare le politiche in senso ambientale e anche di trasformarsi in azioni concrete capaci di migliorare la qualità ambientale e la qualità della vita delle persone.

Si tratta anche della dimostrazione che le cose, anche se difficili e complicate, si possono davvero fare quando esiste la volontà politica di farle, e la rimozione del Tiber II era attesa da oltre 14 anni.

Questo tipo di operazioni sono state inserite all’interno delle azioni del contratto di fiume del Tevere, che la Regione deve attuare in collaborazione con la Capitaneria di Porto, è quindi un processo che si sta attuando e come si sta dimostrando non può tornare indietro.