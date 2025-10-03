‘Roller Skating Festival’: dispositivo di circolazione a Napoli

In programma presso la rotonda Diaz e il lungomare Caracciolo il 4 e 5 ottobre
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
È istituito in via Caracciolo, per consentire l’evento denominato ‘Roller Skating Festival’, il dispositivo di circolazione di seguito articolato.
1. Il 4 ottobre 2025, dalle ore 7:00 alle ore 13:00 e comunque fino a cessata emergenza:
A) senso unico di marcia con direzione via Riviera di Chiaia, nel tratto di via Giambattista Pergolesi compreso tra via Riviera di Chiaia e v/le Antonio Gramsci;
B) divieto di transito veicolare in:
B.1) via Francesco Caracciolo, nel tratto compreso tra piazza Vittoria e viale A. Dohrn;
B.2) viale Anton Dohrn;
B.3) Piazza della Repubblica;
C) divieto di sosta con rimozione forzata in:
C.1) viale Anton Dohrn, ambo i lati;
C.2) via Giambattista Pergolesi.
2. Il 4 e il 5 ottobre 2025, dalle ore 7:00 alle ore 18:00 di ciascun giorno, la sospensione del percorso di mobilità ciclistica in via Caracciolo nel tratto compreso tra viale A. Dohrn e Piazza della Repubblica.
Sul sito del Comune è possibile consultare l’ordinanza: https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/55300