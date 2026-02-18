Rogo Teatro Sannazaro di Napoli, Marciani: Il Comune c’è

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Seguiamo con la massima attenzione l’evolversi della situazione al Sannazaro dopo il terribile incendio che ha colpito l’area.

In queste ore, i Vigili del Fuoco sono impegnati in minuziosi sopralluoghi per verificare la staticità degli edifici e garantire che l’eventuale rientro nelle abitazioni avvenga in totale sicurezza.

Al momento contiamo 60 cittadini sfollati, i quali hanno fortunatamente trovato tutti una sistemazione autonoma presso parenti o amici. Tuttavia, voglio rassicurare ogni singola persona coinvolta: i nostri Servizi Sociali sono attivi e monitorano la situazione costantemente.

Siamo pronti a intervenire immediatamente qualora dovessero emergere difficoltà o nel caso in cui qualcuno non potesse più contare sulla soluzione attuale.

Il Comune c’è e non lascerà nessuno da solo in questo momento di emergenza.