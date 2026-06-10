Rogo Cupa Perillo: Comune Napoli supporta Commissario straordinario

Piano di assistenza alle famiglie, bonifica e riqualificazione dell’area

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Il Sindaco Gaetano Manfredi sta seguendo da vicino la realizzazione del progetto di riqualificazione dell’insediamento di via Cupa Perillo curata dal Commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale nei territori ad alta vulnerabilità nell’ambito del Piano periferie del Governo, attuato in collaborazione con l’Amministrazione cittadina.

Il recupero dell’area interessata la notte scorsa da un rogo vede impegnata l’intera struttura comunale.

Il piano, infatti, mira al superamento graduale della logica del campo nomadi, attraverso l’accompagnamento progressivo dei nuclei familiari verso l’autonomia, mediante un approccio integrato che tenga conto delle diverse criticità e fragilità.

Sono quattro le linee di intervento previste:

mediazione interculturale e counselling, con analisi dei bisogni individuali e familiari, elaborazione di piani personalizzati e sottoscrizione di un ‘Patto di collaborazione’;

housing pubblico e privato, con accoglienza temporanea in beni confiscati messi a disposizione dal Comune;

inserimento lavorativo, attraverso bilanci delle competenze e tirocini formativi;

diritto all’istruzione, mediante attività didattiche e laboratoriali per garantire la continuità scolastica e l’inclusione educativa dei minori in età dell’obbligo.

Queste attività saranno svolte da équipe specializzate, con il coinvolgimento degli enti territoriali, delle associazioni e del Terzo settore.

Il progetto complessivo prevede la rimozione degli storici cumuli di rifiuti, la messa in sicurezza e la bonifica, nonché la creazione di spazi destinati ad attività sportive, che potranno diventare luoghi di aggregazione e socializzazione.