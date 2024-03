‘Rogne’ al Teatro Lo Spazio

In scena a Roma il 19 e 20 marzo

Debutta al Teatro Lo Spazio di Roma, il 19 e 20 marzo, ore 21:00, ‘Rogne’, spettacolo scritto e diretto da Daniele D’Arcangelo e Luca Refrigeri, secondo classificato al concorso ‘Idee nello Spazio’.

La grossa rogna di Mario, direttore artistico di un piccolo teatro, è che il cantante che sta per esibirsi sul palco non è affatto il cantante tanto amato e voluto dal suo capo per quella serata, un pericoloso boss del quartiere proprietario del teatro e amante di musica cubana.

Da rogna nasce rogna “…perché tutti ne hanno almeno due…”, è così che prende vita una storia in cui anche il pubblico in sala è protagonista, insieme a personaggi surreali perché troppo reali, tutti alla ricerca disperata di una soluzione per salvare sé stessi.

Biglietti:

intero 15 euro

ridotto 12 euro

bar aperto per aperitivo dalle 20:00

Teatro Lo Spazio

Via Locri 43, Roma

Informazioni e prenotazioni

339-7759351 / 06-77204149

info@teatrolospazio.it