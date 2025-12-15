Rock Contest 2025, a Elemento Umano e Lumen i premi Regione Toscana/FSE

La 37esima edizione si è svolta al Tenax di Firenze

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Elemento Umano e Lumen (Silvia Demita) sono i due progetti artistici che si sono aggiudicati i premi speciali messi a disposizione da Regione Toscana e Fondo sociale Europeo Plus per la 37esima edizione del Rock Contest di Controradio.

Elemento Umano, cantautore e musicista della provincia di Pistoia che unisce melodie intime a versi rap diretti ed espliciti, ha ricevuto il Premio Fondo Sociale Europeo/Giovanisì per il brano ‘Darwin’.

Il riconoscimento, giunto alla nona edizione, è stato assegnato per la capacità della composizione di rappresentare Lo smarrimento nel vivere i falsi miti di una società frenetica e piena di insidie. La presa di coscienza che la nostra evoluzione è rallentare e recuperare il passato per non perdersi definitivamente. Da lì parte la rinascita. Con ‘Darwin’.

Mentre il brano ‘Bilel’ è valso a Lumen l’assegnazione della quinta edizione del premio Enrico Greppi ‘Erriquez’, istituito in memoria dello storico cantante della Bandabardò.

Nel suo pezzo la giovane cantautrice italiana, che si muove tra Torino, Martina Franca e Milano, ha saputo restituire il senso di

Migrare come unica possibilità di vita, portato da un’onda che non sai mai cosa ti riserva. Alla ricerca di un nuovo posto da chiamare Casa, tra insicurezze e desideri, la nostra vita dipende dal posto in cui siamo nati.

La premiazione è avvenuta ieri al termine della finale dello storico concorso tenutasi al Tenax a Firenze. Sul palco a consegnare i riconoscimenti Alessia Zagli, responsabile della comunicazione per l’Autorità di gestione del PR FSE+ della Regione Toscana.

Il Presidente Eugenio Giani commenta:

Anche quest’anno il Rock Contest ha dato alla Regione una bella occasione per incontrare i giovani musicisti e per far conoscere l’importanza del Fondo sociale europeo Plus. Una delle nostre priorità è ridurre la distanza tra istituzioni e chi rappresenta il futuro delle nostre comunità e per questo occorre valorizzare il talento e stare dove si manifesta l’entusiasmo delle giovani generazioni. Questa è la strada su cui intendiamo continuare a lavorare anche con il Fondo sociale europeo e con Giovanisì, il progetto regionale pensato non solo per accompagnare i giovani verso l’autonomia, ma per farli sentire davvero protagonisti senza aspettare.

Elena Calistri, responsabile dell’Autorità di gestione del PR FSE+ della Regione Toscana, osserva:

La consegna dei premi FSE+ ai giovani vincitori è sempre un momento emozionante. È un’opportunità per vedere come gli interventi del Fondo Sociale Europeo Plus prendono forma nelle vite e nei progetti delle persone. A Elemento Umano e Lumen auguriamo che questi premi possano contribuire alla loro crescita artistica e professionale. Ci auguriamo anche che la serata sia stata l’occasione per fare conoscere a nuove persone il mondo FSE+ e le opportunità che riserva ai giovani in Toscana per la loro occupazione e inclusione sociale.

Entrambi i premi, dal valore di 2 mila euro, consentiranno agli artisti di fruire di servizi di produzione per lo sviluppo del loro progetto.

Il premio FSE/Giovanisì che viene assegnato al brano che si è rivelato in grado di esprimere al meglio desideri e inquietudini dei giovani e, in generale, la condizione giovanile contemporanea, consiste nella produzione, con la consulenza da parte di un produttore artistico, e nella registrazione di 2 brani in uno studio professionale.

Il premio Enrico Greppi ‘Erriquez’, che valorizza il testo distintosi maggiormente per la positività dei valori e dell’impegno sociale in continuità con la produzione artistica e la carica umana trasmessa da Erriquez durante tutta la sua vita, offre 3 giornate di studio di registrazione professionale o, in alternativa, la produzione di un videoclip musicale.