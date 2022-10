Rock Contest 2022, conferenza stampa con Giani

In programma il 14 ottobre a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Torna, per la 34a edizione, il Rock Contest, lo storico concorso nazionale per musicisti under 35 organizzato da Controradio e Controradio club con il contributo della Regione Toscana.

L’edizione 2022 del concorso sarà presentata venerdì 14 ottobre, alle 13:30, nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà nella Sala Cutuli di palazzo Strozzi Sacrati, piazza Duomo 10, Firenze.

Parteciperanno il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il Vicesindaco e assessora alla cultura del Comune di Firenze Alessia Bettini, il Direttore di Controradio Marco Imponente e il Direttore artistico del Rock Contest Giuseppe Barone.

La conferenza stampa potrà essere seguita anche in remoto.