Rocca visita PS e reparto di Cardiologia Policlinico Tor Vergata

Il Presidente: ‘Oggi abbiamo visto una nuova Tor Vergata’
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.
Questa mattina ho effettuato una visita a sorpresa al pronto soccorso e al reparto di cardiologia del Policlinico Universitario Tor Vergata.
Con me c’erano il Commissario straordinario professor Ferdinando Romano, il Direttore sanitario aziendale professor Magrini e i direttori delle unità operative.
Tor Vergata è un’eccellenza clinica e universitaria. Negli anni ha affrontato una criticità importante legata all’accoglienza dei pazienti in emergenza.
Oggi, a pochi mesi dall’arrivo del Commissario straordinario, ho visto un’inversione di tendenza netta. Per la prima volta i corridoi del pronto soccorso erano vuoti e i pazienti si trovavano già in stanze o in osservazione.
Questo vuol dire garantire dignità e privacy a persone fragili che arrivano in ospedale in un momento di difficoltà e devono trovare subito ascolto e cura.
Lo ha dichiarato Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio.
Il Presidente Francesco Rocca ha sottolineato
Dalla mezzanotte alle ore 12:00 di oggi il pronto soccorso ha registrato 68 accessi, di cui 18 in arrivo con ambulanza. In questo momento sono presenti 92 pazienti e, dalla mezzanotte, sono stati effettuati 15 ricoveri nei reparti.
Si tratta di numeri che confermano un’attività intensa, nonostante il periodo estivo, quando solitamente la pressione sugli accessi ospedalieri tende a diminuire.
Oggi abbiamo visto una nuova Tor Vergata.
Continueremo a lavorare per potenziarla e per dotarla di tutte le risorse necessarie, a beneficio dei pazienti, degli operatori sanitari e degli studenti dell’Università che trovano nel Policlinico la loro palestra per la vita professionale.
Ringrazio tutto il personale medico, infermieristico, sanitario e amministrativo del Policlinico e in particolare il personale del pronto soccorso, che svolge un lavoro fondamentale garantendo la prima valutazione clinica e indirizzando il paziente verso il percorso assistenziale più appropriato.