Rocca visita PS e reparto di Cardiologia Policlinico Tor Vergata

Questa mattina ho effettuato una visita a sorpresa al pronto soccorso e al reparto di cardiologia del Policlinico Universitario Tor Vergata.

Con me c’erano il Commissario straordinario professor Ferdinando Romano, il Direttore sanitario aziendale professor Magrini e i direttori delle unità operative.

Tor Vergata è un’eccellenza clinica e universitaria. Negli anni ha affrontato una criticità importante legata all’accoglienza dei pazienti in emergenza.

Oggi, a pochi mesi dall’arrivo del Commissario straordinario, ho visto un’inversione di tendenza netta. Per la prima volta i corridoi del pronto soccorso erano vuoti e i pazienti si trovavano già in stanze o in osservazione.

Questo vuol dire garantire dignità e privacy a persone fragili che arrivano in ospedale in un momento di difficoltà e devono trovare subito ascolto e cura.