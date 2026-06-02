Rocca sugli 80 anni della Repubblica e del primo voto delle donne

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Il 2 giugno 1946 rappresenta uno dei passaggi fondamentali della nostra storia, il giorno in cui il popolo italiano ha scelto la Repubblica e ha avviato il percorso da cui nascerà la Costituzione, guida della vita democratica del Paese.

Sono trascorsi 80 anni da quel referendum e dal primo voto delle donne in Italia, conquista che ha aperto la strada verso una piena parità che dobbiamo ancora raggiungere.

La Festa della Repubblica è l’occasione per rinnovare l’impegno a mantenere vivi i valori su cui si fonda la nostra convivenza civile: la libertà, la dignità della persona, la partecipazione democratica, la giustizia sociale, la solidarietà, la pace.