Rocca su riqualificazione Ospedale di Civitavecchia (RM)

Investire nella riqualificazione dei reparti di Ginecologia, Ostetricia e Neonatologia significa prendersi cura delle donne, dei neonati e delle famiglie, offrendo loro spazi più sicuri, moderni e umanizzati.

L’Ospedale San Paolo di Civitavecchia torna a essere un punto di riferimento per il territorio, grazie al lavoro della ASL ROMA 4 e dei professionisti che ogni giorno garantiscono assistenza di qualità.

A breve saremo in grado di attivare anche il servizio di partoanalgesia, per garantire alle donne questa possibilità.