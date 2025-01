Rocca su cambio d’uso fabbricati rurali in Lazio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Il 2025 sarà l’anno della svolta per il Lazio sotto tanti punti di vista, anche quello urbanistico.

Abbiamo lavorato tanto, dietro le quinte, per portare avanti norme che sono la risultante di un lavoro di ascolto e dialogo che, nel 2025, si trasformeranno in un’organica normativa regionale sul tema.

Il recupero e la rigenerazione del nostro territorio sono fondamentali.

L’obiettivo è fare in modo che ci sia una visione comune, frutto di un grande lavoro di dialogo con gli amministratori locali che – mai – scavalcheremo.

Quando si parla di urbanistica sappiamo bene di avere un problema di recupero e di decoro.

L’urbanistica non deve essere nemica dell’estetica. Le nostre periferie e i territori rurali, in particolare, hanno il diritto di rinascere.

Grazie ai Consiglieri Micol Grasselli e Angelo Tripodi per aver sottoscritto, insieme, una proposta di legge oggi presentata in Regione Lazio, per il cambio d’uso dei fabbricati rurali, al fine di rimetterli a disposizione della comunità.

Un primo passo concreto verso la nostra visione di urbanistica partecipata.