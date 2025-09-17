Rocca su approvazione nuovo Piano porti Lazio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Con l’approvazione del Piano dei porti di interesse economico regionale il Lazio compie un passo strategico verso un nuovo modello di crescita e sviluppo sostenibile.

È una scelta che guarda al futuro e che permette finalmente di valorizzare appieno la risorsa mare, trasformandola in una leva concreta per l’economia, il turismo e l’occupazione.

Il settore della Blue Economy sta dimostrando una capacità straordinaria di traino e innovazione e, con questo strumento, mettiamo le basi per far sì che le nostre coste possano diventare poli di attrazione e sviluppo.

I nuovi approdi previsti, distribuiti lungo il litorale e nelle isole, rappresentano non solo una risposta alla crescente domanda di posti barca, ma anche un’occasione di rilancio per intere comunità locali, che potranno beneficiare di nuove opportunità economiche e turistiche.

Ringrazio l’Assessore Ciacciarelli, per il grande lavoro portato avanti con determinazione e visione, e il Consiglio regionale per aver creduto in questo progetto.

Ora si apre una fase di attuazione che ci vedrà impegnati insieme ai territori, con l’obiettivo di rendere il Lazio protagonista della Blue Economy a livello nazionale e internazionale.