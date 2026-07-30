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Rocca: Solidarietà al Ministro Nordio, inaccettabile il richiamo alle BR

Di
Redazione
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Minacce BR a Nordio

Il Presidente: ‘Un gesto che deve essere condannato senza esitazioni e senza ambiguità’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Esprimo la mia piena solidarietà al Ministro Carlo Nordio per la grave e inquietante minaccia apparsa a Roma.

Il richiamo alle Brigate Rosse e a una delle pagine più drammatiche della nostra storia è inaccettabile.

Chi evoca il terrorismo non minaccia soltanto una persona, ma tenta di intimidire le istituzioni democratiche: un gesto che deve essere condannato senza esitazioni e senza ambiguità.

Così il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

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