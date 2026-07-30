Rocca: Solidarietà al Ministro Nordio, inaccettabile il richiamo alle BR

Il Presidente: ‘Un gesto che deve essere condannato senza esitazioni e senza ambiguità’
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.
Esprimo la mia piena solidarietà al Ministro Carlo Nordio per la grave e inquietante minaccia apparsa a Roma.
Il richiamo alle Brigate Rosse e a una delle pagine più drammatiche della nostra storia è inaccettabile.
Chi evoca il terrorismo non minaccia soltanto una persona, ma tenta di intimidire le istituzioni democratiche: un gesto che deve essere condannato senza esitazioni e senza ambiguità.
Così il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.