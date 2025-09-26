Rocca: Solidarietà a Luzon e Comunità Ebraica di Roma

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Esprimo la mia più ferma condanna per il vile attacco subito dal Vicepresidente della Comunità Ebraica di Roma, Alessandro Luzon, e la mia vicinanza a lui e a tutta la Comunità Ebraica di Roma.

Ogni forma di antisemitismo è di discriminazione rappresenta una ferita profonda ai valori di convivenza e democrazia sui quali si fonda la nostra società.

Non possiamo e non dobbiamo mai abbassare la guardia di fronte a episodi di odio e fanatismo che minano la libertà e la dignità delle persone.

La Regione Lazio sarà sempre al fianco della Comunità Ebraica, presidio di storia, cultura e valori fondamentali per la nostra comunità.

Di fronte all’intolleranza e alle minacce rispondiamo con unità e fermezza, riaffermando il nostro impegno per una società aperta, rispettosa e libera da ogni forma di discriminazione.