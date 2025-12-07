Rocca si congratula con Roberta Biaggi, Direttore Distretto 1 ASL Latina

Il Presidente: La Regione valorizza ruolo e competenze della professione infermieristica
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.
Rivolgo alla dottoressa Roberta Biaggi le mie congratulazioni per la nomina a Direttore del Distretto 1 della ASL di Latina.
La dottoressa Biaggi ha maturato una solida esperienza nella ASL, ricoprendo anche il ruolo di Dirigete Responsabile delle Professioni Sanitarie del Santa Maria Goretti, svolto con professionalità e senso di responsabilità.
Questa scelta riconosce non solo il suo valore, ma si inserisce nella volontà della Regione di valorizzare pienamente le competenze della professione infermieristica, che non può più essere interpretata secondo schemi del passato ma deve trovare spazio in funzioni di crescente responsabilità.
Alla dottoressa Biaggi formulo i miei auguri di buon lavoro.
Lo dichiara il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.