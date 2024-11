Rocca: Scuola ‘Polacco’ presidio per Cultura e vita democratica

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Oggi è il giorno del sorriso, della vita, del futuro.

Il Centenario della scuola ebraica Vittorio Polacco di Roma ci ricorda l’importanza della formazione. La scuola, infatti, mette al centro l’essere umano, la cura e la crescita della persona.

Viviamo tempi difficili e la Cultura è sempre la risposta.

La Regione ha a cuore i presidi d’identità come questo, fondamentali per la nostra vita democratica e per guardare a un futuro di speranza.

