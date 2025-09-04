Rocca: Scomparsa Giorgio Armani perdita immensa per Italia e mondo

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La scomparsa di Giorgio Armani rappresenta una perdita immensa per l’Italia e per il mondo intero.

Con il suo talento e la sua visione ha reso la moda un simbolo universale del nostro Paese, portando ovunque l’eleganza e la sobrietà dello stile italiano.

Armani non è stato soltanto un grande stilista, ma un artista, un innovatore che ha saputo trasformare un settore e incidere profondamente nell’immaginario collettivo.

La sua lezione di rigore, creatività e impegno rimarrà un patrimonio vivo.

A nome della Regione Lazio, esprimo la più sincera vicinanza ai familiari, ai collaboratori e a tutti coloro che oggi piangono un maestro che ha fatto grande l’Italia.