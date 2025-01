Rocca ringrazia Mattarella per discorso fine anno

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Il richiamo alla democrazia, alla libertà e alla pace ha animato il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica: valori condivisi che ben si sposano con il senso di Speranza che porta con sé il Giubileo appena iniziato.

In primo luogo, voglio esprimere gratitudine al Capo dello Stato per aver sottolineato la necessità di pace globale, dal momento che queste Feste ci fanno riflettere sui troppi tragici conflitti che, in questo momento, stanno mietendo vittime innocenti nel mondo.

Voglio dire grazie al Presidente Mattarella per l’elogio all’impegno quotidiano degli operatori sanitari, definiti ‘patrioti’, ma anche per l’allarme lanciato rispetto al problema delle lunghe liste d’attesa in ambito sanitario e per la riflessione sul diritto all’accesso alle cure. Temi al centro della nostra azione di governo regionale.

Ringrazio il Presidente anche per quell’importante richiamo al senso di comunità e partecipazione senza il quale non possiamo operare per il bene comune.

Centrale anche l’appello al rispetto della Costituzione, base della comunità nazionale, ma soprattutto mezzo di trasmissione di Valori per le generazioni future.

È di grande ispirazione il passaggio in cui il Presidente Mattarella ricorda che ‘la speranza siamo noi. Il nostro impegno. La nostra libertà. Le nostre scelte’.

Come sempre il Capo dello Stato è un faro fondamentale per l’Italia.