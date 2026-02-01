Rocca: Profondo cordoglio per la scomparsa di Ileana Argentin

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Esprimo il profondo cordoglio per la scomparsa di Ileana Argentin, Presidente dell’Associazione Italiana Motulesi, donna straordinaria che ha dedicato l’intera vita alla tutela delle persone con disabilità e alle loro famiglie.

Da sempre ha combattuto con determinazione e passione per aumentare la qualità della vita delle persone più fragili, trasformando l’impegno civile in azione concreta e quotidiana.

Ho avuto l’onore di essere al suo fianco in molte occasioni, toccando sempre con mano la forza delle sue idee, la competenza maturata in anni di battaglie e, soprattutto, la sua profonda umanità.

Deputata per più legislature del Partito Democratico, Ileana Argentin ha portato nelle istituzioni la voce di chi spesso non viene ascoltato, facendo della politica uno strumento autentico di servizio e inclusione.

La sua vita rappresenta la più grande eredità che la comunità del Lazio, e non solo, è chiamata a raccogliere e di cui sono certo saprà far tesoro, continuando sul solco tracciato da Ileana per l’affermazione di diritti e solidarietà.

Alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutta la comunità che ha condiviso con lei un lungo percorso di impegno e di speranza, va il mio più sentito pensiero di vicinanza.