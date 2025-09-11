Rocca – Perissa: Balneabilità Tevere suggestione, Roma ha altre priorità

La Regione punta a mobilità, decoro urbano, periferie, rilancio di Ostia

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La balneabilità del Tevere è una suggestione. Tuttavia, le priorità di Roma sono altre: mobilità, decoro urbano, periferie, rilancio di Ostia. Lo ribadiremo al gruppo di lavoro interistituzionale annunciato proprio dal Sindaco.

Lo dichiarano in una nota Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio, e Marco Perissa, Vicepresidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie.