Rocca: Orgoglio per i vini del Lazio premiati

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Orgoglio per le 11 etichette di vino del Lazio premiate con i Tre Bicchieri 2026 del Gambero Rosso e per i 28 vini insigniti dei 5 Grappoli Bibenda.

Questi riconoscimenti confermano che il Lazio sta vivendo una vera e propria rinascita vitivinicola, frutto di un lavoro serio, di investimenti mirati e di una nuova generazione di produttori che ha saputo unire tradizione, innovazione e sostenibilità.

Dietro a ogni etichetta premiata ci sono territori unici, storie familiari, scelte coraggiose e tanta passione.

È un risultato che valorizza non solo il comparto agroalimentare, ma anche la nostra identità culturale e paesaggistica, ambasciatrice nel mondo del saper fare laziale.

La Regione continuerà a sostenere con determinazione questa crescita, accompagnando le imprese con politiche di promozione, formazione e internazionalizzazione.

Il vino del Lazio è oggi un simbolo della nostra forza, della nostra qualità e della nostra capacità di competere ai massimi livelli.