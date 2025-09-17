Home Territorio Estero Rocca: Orgoglio Lazio, Mattia Furlani campione del mondo salto in lungo

Rocca: Orgoglio Lazio, Mattia Furlani campione del mondo salto in lungo

Di
Redazione
-
Mattia Furlani

L’atleta laziale oro ai Mondiali di Tokyo 2025

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Orgoglio del Lazio e d’Italia: Mattia Furlani è campione del mondo nel salto in lungo.

Un ragazzo di Marino adottato da Rieti per gli allenamenti che con talento, sacrificio e determinazione, ha portato il nostro Paese sul gradino più alto del podio mondiale.

La sua vittoria non è solo un risultato sportivo straordinario, ma il segno di una terra che sa crescere giovani capaci di trasformare i sogni in realtà.

A Mattia vanno le congratulazioni più vive e il ringraziamento di tutti noi: ha regalato emozioni che resteranno nella storia e ha mostrato ai ragazzi e alle ragazze del Lazio che nulla è impossibile quando ci si mettono passione e cuore.

Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

Print Friendly, PDF & Email

Autore Redazione

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE