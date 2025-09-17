Rocca: Orgoglio Lazio, Mattia Furlani campione del mondo salto in lungo

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Orgoglio del Lazio e d’Italia: Mattia Furlani è campione del mondo nel salto in lungo.

Un ragazzo di Marino adottato da Rieti per gli allenamenti che con talento, sacrificio e determinazione, ha portato il nostro Paese sul gradino più alto del podio mondiale.

La sua vittoria non è solo un risultato sportivo straordinario, ma il segno di una terra che sa crescere giovani capaci di trasformare i sogni in realtà.

A Mattia vanno le congratulazioni più vive e il ringraziamento di tutti noi: ha regalato emozioni che resteranno nella storia e ha mostrato ai ragazzi e alle ragazze del Lazio che nulla è impossibile quando ci si mettono passione e cuore.