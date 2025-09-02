Rocca: Operazione 28 minuti per Frosinone decisiva per nuova fermata AV

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Abbiamo preso un impegno per Frosinone e i suoi territori e stiamo mantenendo la parola: oggi al MIT si è svolto un primo, proficuo incontro, che segna un passo decisivo verso la realizzazione della nuova fermata dell’Alta Velocità a Ferentino.

Ho voluto chiamarla ‘Operazione 28 minuti’: tanto impiegheranno, infatti, i cittadini del Frusinate per raggiungere il centro di Roma, un risultato che cambierà la qualità della vita delle persone e, soprattutto, il futuro del territorio.

Questo progetto è fondamentale per la competitività delle imprese, per attrarre nuovi investimenti e per valorizzare la favorevole congiuntura economica che stiamo vivendo.

Un sentito ringraziamento al Ministro Matteo Salvini per il lavoro di coordinamento e per l’attenzione costante rivolta al Lazio.

La sinergia tra Governo, Regione, Enti Locali, RFI e Ferrovie dello Stato, rappresenta un modello virtuoso di collaborazione istituzionale, capace di trasformare le esigenze del territorio in scelte concrete e strategiche per lo sviluppo delle nostre comunità.

Da questo incontro nasce un tavolo congiunto che si è dato un cronoprogramma concreto: ad ottobre, infatti, ci sarà il prossimo aggiornamento.