Rocca: Nuovi fondi, ampliato ventaglio beneficiari voucher Sport Lazio

Palazzetto dello sport

Il Presidente: Lo sport è un diritto per ogni bambino e ragazzo del Lazio

Lo sport è un diritto e nessun bambino o ragazzo del Lazio devono esserne privati.

Con questo intento abbiamo ampliato gli ammessi ai voucher sport, arrivando a una somma di 24 milioni di euro.

Grazie a questo nuovo stanziamento, deliberato oggi in Giunta, oltre 47mila famiglie riceveranno il buono da 500 euro per far praticare sport ai figli di età compresa tra i 6 e i 18 anni.

Il ventaglio di beneficiari si allarga molto e ne siamo davvero orgogliosi.

Lo dichiara Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio.

