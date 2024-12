Rocca: Natale speciale, Giubileo porta senso di speranza per l’umanità

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Quest’anno il Natale è ancora più speciale: il Giubileo, infatti, porta con sé un grande senso di speranza di cui l’umanità, in questo momento storico, ha molto bisogno.

Penso ai tanti conflitti nel mondo, ma anche alle marginalità lontane e vicine che, come Regione Lazio, stiamo affrontando, ogni giorno.

Penso alla sanità, alla cura dei più fragili, a cui stiamo dedicando il massimo del nostro impegno per restituire fiducia e, appunto, speranza.

E voglio ringraziare in particolare gli operatori sanitari, tutti coloro che lavorano durante queste Feste per garantire benessere e sicurezza, i volontari che si adoperano per il prossimo, i lavoratori dei trasporti regionali.

Auguro a ciascuno di voi di avvertire in famiglia, con i propri affetti, sul lavoro, nel proprio intimo, quel rinnovato calore che, il 2025, mi auguro porterà a tutti noi.

Buon Natale.