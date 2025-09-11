Rocca: Lazio leader nell’export: +17,4% nel 2025

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Gli ultimi dati ISTAT ci consegnano una notizia importante: il Lazio è oggi la Regione italiana che cresce di più nell’export.

Un segnale forte della grande salute delle nostre imprese e del lavoro di squadra portato avanti anche con il forte sostegno dell’amministrazione regionale.

In un periodo di crisi, il Lazio segna +17,4% nei primi mesi del 2025.

Ancora più sorprendente il risultato con gli Stati Uniti: esportazioni più che raddoppiate, +133,7%.

Un grazie speciale alla Vicepresidente e Assessore allo Sviluppo economico, Roberta Angelilli, per l’impegno finalizzato al rafforzamento della strategia sull’internazionalizzazione e l’attrazione degli investimenti esteri.

E non ci fermiamo: a novembre lanceremo un nuovo voucher per l’internazionalizzazione da dieci milioni di euro, il doppio rispetto alla scorsa edizione.

Il Lazio dimostra che con coraggio, lavoro e unità si possono trasformare le difficoltà in opportunità.

È la prova che questa Regione non si arrende e sa guardare al futuro con fiducia e ambizione.