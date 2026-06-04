Rocca incontra i sindacati per tutelare i lavoratori dal caldo estremo

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Oggi, nella sala Aniene della Regione Lazio, il Presidente Francesco Rocca ha incontrato le sigle sindacali di CGIL, CISL, UIL e UGL per affrontare il tema della tutela dei lavoratori dalle ondate di calore, un fenomeno ormai frequente durante le stagioni estive.

Durante l’incontro, la Regione Lazio ha proposto di attivare un tavolo di lavoro permanente per monitorare e controllare le linee di indirizzo dell’ordinanza già emanata a maggio per prevenire l’emergenza caldo.

Grazie a questo provvedimento il Lazio è stata l’unica Regione in Italia a anticipare normativamente la prima giornata classificata con il “bollino rosso”, per i rischi legati al caldo.

Inoltre, la Regione Lazio si incontrerà nuovamente con le sigle sindacati per un ulteriore tavolo tecnico aperto anche alle associazioni datoriali.

Il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha dichiarato:

Come annunciato a maggio, la Regione Lazio ha istituito un tavolo con le organizzazioni sindacali e di categoria per monitorare con attenzione l’evoluzione delle condizioni climatiche e adottare ogni misura necessaria a garantire sicurezza e prevenzione.

I sindacati, apprezzando l’operato della Regione Lazio, hanno chiesto di lavorare insieme per una implementazione delle misure su cui abbiamo garantito massimo impegno e attenzione con l’obiettivo di rivederci a breve. Saremo pronti, qualora si rendesse necessario, a intervenire.

L’ascolto e il dialogo che si instaurano in questi momenti di incontro saranno preziosi per varare provvedimenti davvero incisivi. Abbiamo a cuore la salute dei lavoratori e agiremo, tutti insieme, per tutelarli dal caldo estremo.