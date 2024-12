Rocca incontra Fazzone, Coordinatore di Forza Italia nel Lazio

Comune e forte volontà di proseguire insieme azione di governo

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha incontrato nelle scorse ore il Coordinatore regionale di Forza Italia, Senatore Claudio Fazzone.

Un colloquio cordiale e franco nel corso del quale il Presidente Rocca ha ribadito la centralità di FI – come di tutte le altre forze politiche di maggioranza – nell’agenda di governo.

L’incontro è servito, dopo settimane di confronto e riflessione, a definire, nell’esclusivo interesse dei cittadini, le priorità dell’azione amministrativa e legislativa, nella consapevolezza delle grandi attese che i territori ripongono nella Giunta Rocca, e nella certezza di proseguire il percorso di riforme avviato sin dall’inizio della legislatura dal Presidente Rocca con il supporto di tutta la squadra di governo e di tutte le forze di maggioranza.

Il Presidente Rocca e Fazzone hanno concordato sull’efficacia delle azioni messe in campo finora dall’Amministrazione e hanno condiviso, d’intesa con le altre forze di maggioranza, l’iter per portare avanti e accelerare l’azione di governo, senza escludere interventi di riforma dello statuto regionale per rendere più efficiente la macchina politico-amministrativa.

Rocca e Fazzone hanno ribadito totale condivisione, convergenza e unità di intenti, ribadendo la comune e forte volontà di proseguire insieme l’azione di governo, come dimostra l’importante contributo che Forza Italia non ha mai fatto mancare né in Giunta né in Consiglio in questo primo scorcio di legislatura.