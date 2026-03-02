Rocca inaugura Monte Sacro, Esquilino, e Canova, 3 CdC nell’ASL RM 1

Strutture completamente ripensate, operativi da oggi due nuovi hub e uno spoke

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Da oggi i cittadini della ASL Roma 1 potranno contare su altre tre nuove Case della Comunità, che si aggiungono alle sei già aperte.

Riprendono, infatti, le attività sanitarie di Monte Sacro, Esquilino e Canova, strutture completamente ripensate nell’organizzazione dei servizi, potenziate con nuove strumentazioni e migliorate nel comfort e nella sicurezza.

I tre presidi sono stati inaugurati questa mattina dal Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che, insieme con il Direttore generale dell’Azienda Capitolina, Giuseppe Quintavalle, dalla Casa della Comunità Monte Sacro hanno tagliato il nastro in videocollegamento anche di Canova ed Esquilino, ricadenti sempre nel Distretto/Municipio 1.

Le ristrutturazioni sono state realizzate con fondi PNRR e fondi aziendali, per un investimento complessivo di 2 milioni e 500mila euro.

Cosa cambia per i residenti dei tre quartieri

Presso l’hub Monte Sacro, struttura di 2360 mq, sarà possibile la presa in carico 7 giorni su 7 in h24. Questa Casa della Comunità è dotata di uno Sportello polifunzionale, con la possibilità di effettuare la scelta del medico di medicina generale o il pediatra, un CUP, l’ambulatorio di Cure Primarie per prelievi, medicazioni, terapia iniettiva, fasciature, stomie e cateteri.

Presente anche l’assistenza primaria, la continuità assistenziale, l’ambulatorio infermieristico, il servizio di assistenza domiciliare, l’integrazione sociosanitaria PUA, e molte prestazioni specialistiche: cardiologia, chirurgia vascolare, dermatologia, diabetologia, urologia, fisiatria, ginecologia, neurologia, oftalmologia, pneumologia.

Spazio anche al terzo settore e alla fragilità psichica, con uno sportello dedicato alla prevenzione del disagio, come in tutte le strutture hub della ASL Roma 1. Sono 128 le persone impiegate, di cui 79 medici; 36 infermieri; 4 assistente sociale; 7 fisioterapisti e 2 amministrativi.

Il secondo hub Esquilino è un immobile di 2.871 mq, attivo 7 giorni su 7 in H24, ha lo stesso identico modello organizzativo della CdC Monte Sacro, per una presa in carico a 360 gradi delle numerose comunità straniere, e non, presenti nella zona, che conta un gran numero di studenti fuori sede.

A prendersi cura di loro, 91 operatori sanitari, di cui 53 medici; 26 infermieri; 4 assistenti sociale; 3 tecnici audiometristi; 1 OSS; 3 psicologi e 1 ostetrica.

Nella CdC Canova, struttura in pieno centro storico istituita a seguito della chiusura dell’ex Ospedale San Giacomo nel 2008, sono stati ripensati i locali, per un totale di 850 mq, con ammodernamenti e demolizioni interne, in modo da rendere più funzionali i percorsi.

Si tratta di uno spoke che sarà attivo H12 sei giorni su sette, con 21 medici; 9 infermieri e 3 assistenti sociali.

Per le Case della Comunità di Canova, Esquilino e Monte Sacro si è provveduto all’aggiornamento del parco macchine più vetusto, con l’introduzione di nuovi ecotomografi, spirometri, polisonnigrafi, ECG, defibrillatori e frigoriferi sanitari.

Le nuove apparecchiature permetteranno di potenziare la presa in carico dei pazienti fragili e cronici, integrandosi con le dotazioni già presenti per la diagnostica, la riabilitazione e il controllo delle patologie, migliorando così qualità, tempestività e continuità dell’assistenza.

Anche queste Case della Comunità sono state dotate di un sistema di indoor navigation per l’abbattimento delle barriere: inquadrando un QR Code disposto in punti strategici, la comunità non udente e/o gli utenti più fragili potranno essere facilmente guidati attraverso una segnalazione a frecce nella direzione desiderata. Alcune pareti sono state decorate con wallpaper dedicati alla comunità.

Info su www.aslroma1.it