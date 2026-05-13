Rocca inaugura CdC Latina Scalo e Borgo Sabotino e rianimazione Goretti

Tre nuove strutture, in continuità con il costante percorso di potenziamento della sanità pontina

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Questa mattina, a Latina, il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, insieme con la direttrice generale della ASL di Latina, Sabrina Cenciarelli, ha inaugurato le Case della Comunità spoke di Borgo Sabotino e Latina Scalo, e la nuova Unità Operativa di Rianimazione dell’ospedale Santa Maria Goretti.

Si tratta di tre nuove strutture strategiche, in continuità con il costante percorso di potenziamento della sanità pontina, oggetti di un investimento di 6.878.060 euro, derivanti da fondi PNRR, con l’obiettivo di offrire ai cittadini la risposta più appropriata in ogni fase del percorso di cura.

Sul fronte ospedaliero, l’inaugurazione della nuova Rianimazione del Goretti dota il territorio di un’area critica all’avanguardia, che garantirà elevati standard assistenziali e sicurezza delle cure.

L’intervento ha previsto la ristrutturazione del reparto con la realizzazione di nuovi ambienti ottimizzati e ad alta funzionalità, oltre all’efficientamento energetico. Gli spazi sono stati progettati con particolare attenzione ai percorsi assistenziali, alla gestione del rischio infettivo, all’umanizzazione delle cure e al comfort di pazienti e operatori.

La struttura, fornita di 16 posti letto, di cui due in isolamento, è configurata come rianimazione polivalente, in grado di rispondere a diverse tipologie di criticità cliniche, anche in virtù di un elevato livello tecnologico delle apparecchiature.

Parallelamente, il potenziamento dell’offerta sanitaria territoriale trova compimento nelle nuove Case della Comunità in modalità spoke di Borgo Sabotino e Latina Scalo, presidi di prossimità orientati a rafforzare la qualità dell’assistenza territoriale attraverso un modello di cura più accessibile, integrato e centrato sulla persona.

La Casa della Comunità di Borgo Sabotino, dopo lavori di riqualificazione, redistribuzione degli spazi ed efficientamento energetico, consta di ambulatori specialistici – Cardiologia, Pneumologia, Dermatologia e Otorinolaringoiatria -, punto prelievi, CUP e servizi amministrativi di supporto.

La nuova struttura assicura assistenza medica diurna e continuità assistenziale, attività infermieristica ambulatoriale e assistenza domiciliare programmata.

A Latina Scalo gli edifici che ospitavano gli ambulatori sono stati riconvertiti in moderna Casa della Comunità con una completa e approfondita ristrutturazione degli interni e degli esterni, oltre all’efficientamento energetico.

La nuova struttura è dotata di ambulatori specialistici – Pneumologia, Diabetologia, Cardiologia, Oculistica, Endocrinologia, Medicina fisica e riabilitativa, Ortopedia, Dermatologia, Otorinolaringoiatria – e offre cure primarie con la presenza medica e infermieristica.

Presenti, inoltre, il punto prelievi e il servizio CUP oltre alla diagnostica di base.