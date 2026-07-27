Rocca inaugura CdC di Civitavecchia (RM) e nuovo PS Ospedale San Paolo

Due interventi strategici per il potenziamento dell’offerta sanitaria sul territorio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Si è svolta questa mattina l’inaugurazione della nuova Casa di Comunità di Civitavecchia e del nuovo Pronto Soccorso dell’Ospedale San Paolo.

Si tratta di due interventi strategici per il potenziamento dell’offerta sanitaria sul territorio e per il miglioramento dell’assistenza ai cittadini.

All’evento hanno preso parte il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, la Direttrice generale della ASL Roma 4, Rosaria Marino, oltre a rappresentanti delle istituzioni locali e agli operatori sanitari.

La nuova Casa di Comunità rappresenta un presidio fondamentale per il rafforzamento dell’assistenza territoriale. Il suo obiettivo è favorire la presa in carico integrata dei pazienti, garantire maggiore prossimità delle cure e migliorare il raccordo tra i servizi sanitari e sociosanitari.

Contestualmente, il nuovo Pronto Soccorso dell’Ospedale San Paolo mette a disposizione spazi completamente rinnovati, percorsi assistenziali più funzionali e una maggiore capacità di risposta alle esigenze di emergenza-urgenza del comprensorio.

Con l’entrata in funzione del nuovo Pronto Soccorso è stata inoltre riaperta la porta d’ingresso principale dell’ospedale, completamente riqualificata.

L’intervento restituisce alla struttura un accesso centrale moderno, più funzionale e pienamente fruibile, migliorando l’accoglienza e l’accessibilità per cittadini e utenti.