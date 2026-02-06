Rocca inaugura ampliamento Oncologia e day hospital a Colleferro (RM)

Attivati nuovi servizi e ambulatori per la presa in carico globale dei pazienti

Il nosocomio Leopoldo Parodi Delfino di Colleferro può contare sul rinnovamento e sul potenziamento del reparto di Oncologia e del day hospital oncologico, attraverso ampi spazi per 310 metri quadrati completamente ammodernati per favorire una presa in carico globale e rafforzare la continuità assistenziale ospedale-territorio, grazie a percorsi di cura appropriati, sostenibili e mirati.

A tagliare il nastro, questa mattina, il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e il Direttore generale della ASL Roma 5, Silvia Cavalli, insieme con gli Amministratori regionali e locali del territorio.

L’intervento ha l’obiettivo di garantire cure oncologiche all’avanguardia e di elevata qualità, supportate anche dalle attivazioni dei nuovi ambulatori:

• il punto oncologico di accesso e continuità di cura, PACO, con cui la continuità assistenziale prende in carico il paziente dal sospetto diagnostico alle diverse fasi del percorso oncologico per la cura;

• la genetica oncologica, il cui servizio offre consulenze genetiche specialistiche a pazienti oncologici e ai familiari, valutando anche il rischio ereditario, l’esecuzione di test genetici e l’interpretazione appropriata dei risultati in collaborazione con laboratori accreditati e l’interpretazione dei risultati in un contesto clinico appropriato.

Entrando nel dettaglio, gli ambulatori, modernamente attrezzati e dotati di postazioni informatizzate integrate con i sistemi aziendali, assicurano un’adeguata riservatezza durante le visite e i colloqui, favorendo una relazione medico-paziente basata sull’ascolto e sulla condivisione del percorso terapeutico.

Il day hospital oncologico è, invece, stato riprogettato e reso un ambiente ampio, luminoso e accogliente, con poltrone ergonomiche e una disposizione delle aree studiata per migliorare il comfort e la qualità della permanenza dei pazienti durante le terapie.

Le aree infermieristiche e gli spazi di supporto garantiscono una gestione sicura dei farmaci antiblastici, oltre al monitoraggio clinico dei pazienti e allo svolgimento delle attività educazionali e di counseling infermieristico.

Dalla diagnosi al follow-up, l’Oncologia di Colleferro offre una presa in carico globale, continuativa e multidisciplinare alle persone con patologie neoplastiche con un approccio personalizzato, integrato e orientato non solo alla cura della malattia, ma anche alla qualità della vita.

L’attività comprende visite oncologiche, definizione dei percorsi diagnostico-terapeutici, gestione dei trattamenti farmacologici e di supporto, terapie oncologiche orali con monitoraggio dell’aderenza e gestione dei dispositivi medicali e dei prelievi.

Grazie all’attivazione di diversi Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali, PDTA, il reparto e il day hospital partecipano settimanalmente ai team multidisciplinari per le cure delle principali neoplasie – mammella, torace, tratto gastrointestinale e apparato genitourinario -, in costante raccordo con le strutture ospedaliere e territoriali al fine di assicurare una puntuale e mirata continuità assistenziale.

L’offerta assistenziale del reparto di Oncologia crescerà ancora con le prossime attivazioni degli ambulatori di Psiconcologia e di Fisioterapia Oncologica.