Rocca in visita a Protezione Civile Lazio, NUE e 118

Il Presidente della Regione Lazio era accompagnato da Arianna Meloni
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.
Il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca insieme ad Arianna Meloni, della Segreteria Politica di Fratelli d’Italia, ha fatto visita alla Centrale Operativa del 118, accolto dal Firettore dottor Narciso Mostarda e dagli operatori.
Si è poi recato nelle sedi alla Protezione Civile Regionale e del NUE 112, dove è stato ricevuto dal Direttore dottor Massimo La Pietra.
Si è inoltre intrattenuto con volontari, Forze dell’ordine e uomini del Corpo dei Vigili del Fuoco.
Il Presidente della Regione Lazio ha dichiarato:
Oggi, nella giornata di Ferragosto, ho voluto portare la mia vicinanza a chi, anche in un giorno di festa, lavora in prima linea per la sicurezza dei cittadini.
A tutti loro voglio dire grazie per la dedizione, la professionalità e il cuore con cui, ogni giorno, garantiscono la sicurezza e l’incolumità fisica e morale di tutti noi.
Lo fanno anche sacrificando tempo con le proprie famiglie, pronti a rispondere alle emergenze in qualsiasi momento. La loro presenza costante è un pilastro della nostra comunità.