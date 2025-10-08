Rocca: Il Sant’Andrea un’eccellenza dove scienza e cura si incontrano

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Assistenza sanitaria, ricerca, futuro. Questi alcuni dei temi affrontati nell’interessante Forum organizzato all’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea dal Prof. Erino Rendina, alla presenza della Rettrice Antonella Polimeni, del Ministro Orazio Schillaci, della Direttrice Generale del Sant’Andrea, Francesca Milito.

Il Sant’Andrea, sede della Facoltà di Medicina e Psicologia di Sapienza Università di Roma, è molto più di un ospedale: è un luogo dove la scienza incontra la cura, dove si formano le nuove generazioni, dove la didattica e la ricerca entrano nei reparti e migliorano concretamente la vita dei pazienti.

Un orgoglio per la nostra Regione.