Rocca: HIV, lavorare per corretta informazione e diagnosi precoce

Eliminare lo stigma, la discriminazione e lavorare tutti insieme per una corretta informazione e per una diagnosi precoce. Sono questi gli obiettivi che dobbiamo rilanciare nel corso della Giornata Mondiale contro l’HIV.

Nonostante le innovazioni terapeutiche e gli screening, i numeri dei contagi nel Lazio sono in aumento.

Inoltre, più della metà dei nuovi casi è diagnosticato tardivamente. L’invito è quello di accedere ai test, anonimi e gratuiti e ai programmi di prevenzione disponibili nei 12 Centri di riferimento per la malattia presenti nei principali ospedali laziali.

Le persone troveranno personale formato, accogliente e mai giudicante.

Tutti insieme, siamo più forti del virus.