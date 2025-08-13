Rocca: Grazie Policlinico Umberto I e CRI Roma accoglienza bimbe Gaza

Il Presidente: ‘Accogliere e curare queste tre bambine è un atto di giustizia e di dignità umana’

Oggi il Lazio dimostra, ancora una volta, la sua capacità di essere terra di umanità e accoglienza. Voglio esprimere il mio più profondo ringraziamento al Policlinico Umberto I e al Comitato della Croce Rossa di Roma per la pronta accoglienza e l’assistenza che stanno offrendo alle tre bambine arrivate da Gaza.

Un gesto concreto che unisce competenza medica, impegno civile e solidarietà autentica.

Il Presidente Francesco Rocca, che per oltre un ventennio ha guidato la Croce Rossa Italiana e la Federazione Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, sottolinea:

Ho visto con i miei occhi, nei teatri di guerra e nelle crisi umanitarie, quanto possano essere crudeli gli effetti dei conflitti sui bambini. Nel Medio Oriente, oggi, assistiamo a un orrore disumano: piccoli innocenti che muoiono non solo sotto le bombe, ma anche di fame e di sete, privati di ogni diritto e di ogni speranza. Non possiamo voltare lo sguardo. È urgente un cessate il fuoco immediato e il rilascio incondizionato di tutti gli ostaggi. Come Regione Lazio abbiamo stanziato due milioni di euro in bilancio per interventi umanitari a Gaza. È solo una goccia nell’oceano di dolore che sta travolgendo quella popolazione, ma è una goccia necessaria, perché ogni gesto può fare la differenza per qualcuno. Accogliere e curare queste tre bambine non è solo un atto sanitario, ma un atto di giustizia e di dignità umana. In un mondo che troppo spesso ignora le sofferenze dei più fragili, il nostro impegno è restituire un futuro e un sorriso a chi ha conosciuto solo paura e privazioni.

Il Presidente ha ribadito l’impegno della Regione Lazio a collaborare con tutte le istituzioni sanitarie e umanitarie affinché ogni bambino, ovunque nasca, possa avere accesso a cure, sicurezza e nutrimento.