Rocca e Righini ricevono delegazione Coldiretti Lazio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Insieme all’Assessore all’Agricoltura Giancarlo Righini abbiamo ricevuto, questa mattina, una delegazione di Coldiretti Lazio, guidata dal Presidente David Granieri.

Un tavolo di confronto che si riunirà periodicamente per ricercare, insieme, le migliori soluzioni per i principali dossier del comparto agricolo.

Un confronto intenso e leale nel corso del quale abbiamo raccolto le preoccupazioni dell’organizzazione per la fase così delicata che stiamo vivendo. Preoccupazioni – ci tengo a sottolinearlo – che sono anche le nostre.

In questo primo anno e mezzo di governo abbiamo messo al primo posto le esigenze e la dignità dei tanti lavoratori del settore agricolo e fronteggiato numerose crisi con risorse ingenti e scelte risolute.

Penso, ad esempio, alla peste suina, che ha visto il Lazio come modello di riferimento per il resto del Paese.

C’è spazio per migliorare, ma da parte nostra non verranno mai meno attenzione e dialogo con un mondo così decisivo per le sorti economiche e, direi, culturali della nostra Regione.