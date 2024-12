Rocca: Dalla Regione Lazio sostegno ai lavoratori Nomentana Hospital

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

L’Amministrazione regionale è vicina ai lavoratori del Nomentana Hospital ed è pronta a fare tutto ciò che è nelle proprie possibilità – purché autorizzato dal Tribunale – in modo che la proprietà possa essere in condizione di reperire le risorse necessarie a garantire la corresponsione della restante parte delle tredicesime mensilità non ancora liquidata.

Una situazione che stiamo seguendo con attenzione e della quale ho parlato anche oggi con la Consigliera regionale Micol Grasselli.

L’auspicio della Regione Lazio è che la procedura di vendita della struttura sanitaria possa concludersi quanto prima, così da garantire i livelli occupazionali e un futuro solido per una struttura importante per il nostro territorio.