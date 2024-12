Rocca: Cordoglio per scomparsa fondatore di ‘Vita’ Bonacina

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

‘Vivere con semplicità e pensare con grandezza’, scrisse William Wordsworth.

Queste parole mi fanno pensare a Riccardo Bonacina, grande giornalista ma, soprattutto, grande uomo e innovatore di cui piango la scomparsa.

Fondatore di ‘Vita’, dal 1994 punto di riferimento per chi, come me, ha operato nel sociale.

Proprio quest’anno la testata ha festeggiato 30 anni di storia nata dalla frustrazione di Bonacina verso un mondo, quello del giornalismo, troppo attento al clamore e alla ‘bad news’, piuttosto che alla narrazione degli ‘ultimi’.

Ho avuto a che fare con lui negli anni della Croce Rossa e ricordo, soprattutto, l’onestà intellettuale e quel senso di integrità che scaturisce dagli uomini forti che fanno scelte forti.

Mancherà una voce come quella di Riccardo Bonacina, tuttavia il suo spirito permeerà sempre le pagine di ‘Vita’ a cui lui, con passione ha dato letteralmente vita.

Condoglianze sentite alla famiglia e alla redazione del giornale.