Rocca: Cordoglio per morte 2 militari sul velivolo 70° Stormo di Latina

Il Presidente: ‘Una tragedia inaccettabile che lascia sgomenta la comunità del Lazio’
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.
Esprimo, a nome mio personale e della Giunta regionale, il profondo cordoglio per la morte di due militari a bordo del velivolo del 70° Stormo di Latina, precipitato questa mattina all’interno dell’area del Parco Nazionale del Circeo, nel comune di Sabaudia.
Il nostro pensiero va alle famiglie, agli amici e a tutto il corpo dell’Aeronautica Militare.
Una tragedia inaccettabile che lascia sgomenta la comunità del Lazio.
Lo scrive su Facebook il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.