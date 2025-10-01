Home Lazio Regione Lazio Rocca: Cordoglio per morte 2 militari sul velivolo 70° Stormo di Latina

Rocca: Cordoglio per morte 2 militari sul velivolo 70° Stormo di Latina

velivolo 70° Stormo di Latina

Il Presidente: ‘Una tragedia inaccettabile che lascia sgomenta la comunità del Lazio’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Esprimo, a nome mio personale e della Giunta regionale, il profondo cordoglio per la morte di due militari a bordo del velivolo del 70° Stormo di Latina, precipitato questa mattina all’interno dell’area del Parco Nazionale del Circeo, nel comune di Sabaudia.

Il nostro pensiero va alle famiglie, agli amici e a tutto il corpo dell’Aeronautica Militare.

Una tragedia inaccettabile che lascia sgomenta la comunità del Lazio.

Lo scrive su Facebook il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

