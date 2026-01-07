Rocca condanna aggressione a Roma a ragazzi Gioventù Nazionale

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Condanno con la massima fermezza la grave aggressione avvenuta questa mattina a Roma, nel quartiere di Acca Larenzia, ai danni di quattro ragazzi di Gioventù Nazionale.

Quanto accaduto rappresenta una doppia ferita. Una ferita inferta a giovani colpiti con violenza mentre svolgevano un’attività politica e una ferita alla memoria, proprio nel giorno in cui dovrebbero prevalere rispetto, responsabilità e senso civico.

La violenza politica, di qualunque matrice, è sempre inaccettabile e va respinta senza ambiguità.

Colpire dei ragazzi significa colpire i valori fondamentali della democrazia e della convivenza civile, riportando il confronto pubblico su un terreno che il nostro Paese deve lasciarsi definitivamente alle spalle.

Esprimo la mia piena solidarietà ai ragazzi aggrediti e alle loro famiglie. Confido nel lavoro delle Forze dell’ordine affinché venga fatta rapidamente piena luce sull’accaduto e siano individuati i responsabili.

Il Lazio ha bisogno di dialogo e rispetto, non di odio e violenza. In una giornata come questa, l’uso delle spranghe al posto delle idee è un oltraggio che riguarda tutti.