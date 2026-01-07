Rocca condanna aggressione a Roma a ragazzi Gioventù Nazionale

Il Presidente: ‘Doppia ferita a memoria e convivenza civile’
Condanno con la massima fermezza la grave aggressione avvenuta questa mattina a Roma, nel quartiere di Acca Larenzia, ai danni di quattro ragazzi di Gioventù Nazionale.
Quanto accaduto rappresenta una doppia ferita. Una ferita inferta a giovani colpiti con violenza mentre svolgevano un’attività politica e una ferita alla memoria, proprio nel giorno in cui dovrebbero prevalere rispetto, responsabilità e senso civico.
La violenza politica, di qualunque matrice, è sempre inaccettabile e va respinta senza ambiguità.
Colpire dei ragazzi significa colpire i valori fondamentali della democrazia e della convivenza civile, riportando il confronto pubblico su un terreno che il nostro Paese deve lasciarsi definitivamente alle spalle.
Esprimo la mia piena solidarietà ai ragazzi aggrediti e alle loro famiglie. Confido nel lavoro delle Forze dell’ordine affinché venga fatta rapidamente piena luce sull’accaduto e siano individuati i responsabili.
Il Lazio ha bisogno di dialogo e rispetto, non di odio e violenza. In una giornata come questa, l’uso delle spranghe al posto delle idee è un oltraggio che riguarda tutti.
Lo dichiara Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio.