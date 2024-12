Rocca: Con PagoPA cresce processo digitalizzazione della Regione Lazio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Stiamo cambiando il volto dell’Amministrazione regionale.

Il protocollo con PagoPA è un passo in avanti importante rispetto al processo di digitalizzazione che la Regione Lazio sta compiendo.

Sono particolarmente grato per questo sistema che, sono sicuro, porterà dei benefici ai nostri cittadini, consentendo loro di concludere diverse operazioni rapidamente e in tutta sicurezza.

Dal bollo auto alle prestazioni sanitarie, fino agli screening e alle campagne vaccinali, tutto sarà più facile e veloce.