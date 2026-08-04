Rocca: Con Governo e Roma Capitale per Mondiali Atletica 2029 a Roma

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Ringrazio il Governo e, in particolare, il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, per il sostegno alla candidatura di Roma a ospitare i Campionati Mondiali di atletica leggera del 2029.

È un passaggio importante, che conferma la solidità di un progetto nel quale crediamo profondamente.

La Regione Lazio sarà fianco a fianco con il Governo e con Roma Capitale, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, per costruire una candidatura forte, credibile e competitiva a livello internazionale.

L’obiettivo è offrire agli atleti, alle delegazioni e al pubblico internazionale un’edizione memorabile, capace di lasciare un’eredità concreta, soprattutto alle nuove generazioni.

I Mondiali del 2029 rappresenterebbero una straordinaria occasione non solo per Roma, ma per tutta nostra Regione così da far conoscere al mondo i nostri borghi, i paesaggi, la cultura e le eccellenze del territorio, con importanti ricadute in termini di turismo, sviluppo e occupazione.

Sosterremo questa candidatura con entusiasmo e determinazione, attraverso un impegno istituzionale serio e condiviso.