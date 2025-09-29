Rocca: Con Acquaroli avanti insieme per il futuro del Centro Italia

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Rivolgo le mie più sincere congratulazioni a Francesco Acquaroli per la sua riconferma alla guida della Regione Marche.

È un risultato importante che premia la serietà e l’impegno con cui ha saputo interpretare il ruolo di Presidente, sempre vicino ai cittadini e ai territori.

La sua vittoria rappresenta non solo un riconoscimento per il lavoro svolto, ma anche una grande opportunità per rafforzare la collaborazione tra le nostre Regioni.

Lazio e Marche, insieme alle altre realtà del Centro Italia, hanno una responsabilità comune: unire le forze per rendere sempre più competitivi i propri territori, migliorare i servizi, sostenere lo sviluppo economico e sociale, e affrontare con visione le sfide che ci attendono.

Sono certo che continueremo a costruire un percorso condiviso capace di valorizzare il Centro Italia.