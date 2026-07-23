Rocca: Buon compleanno al Presidente Mattarella

Il messaggio di auguri per gli 85 anni del Capo dello Stato
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.
Al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rivolgo, a nome della Giunta regionale del Lazio e mio personale, i più sinceri auguri di buon compleanno, accompagnati da profonda stima e gratitudine per il suo impegno al servizio della Repubblica.
In questi anni ha costantemente richiamato il Paese ai principi della Costituzione, ponendo al centro il dialogo, la coesione sociale e il rispetto della dignità di ogni persona.
Così il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.