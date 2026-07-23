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Rocca: Buon compleanno al Presidente Mattarella

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Mattarella - Rocca

Il messaggio di auguri per gli 85 anni del Capo dello Stato

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rivolgo, a nome della Giunta regionale del Lazio e mio personale, i più sinceri auguri di buon compleanno, accompagnati da profonda stima e gratitudine per il suo impegno al servizio della Repubblica.

In questi anni ha costantemente richiamato il Paese ai principi della Costituzione, ponendo al centro il dialogo, la coesione sociale e il rispetto della dignità di ogni persona.

Così il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

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