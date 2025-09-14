Rocca: ‘Auguri a sua Santità Leone XIV per il suo 70° compleanno’

Il messaggio del Presidente della Regione Lazio
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.
Sin dai primi giorni del suo pontificato Papa Leone XIV ha offerto al mondo un esempio straordinario di umiltà, vicinanza e spirito di servizio.
La sua voce è oggi un punto di riferimento universale, capace di richiamare credenti e non credenti ai valori del dialogo, della pace e dell’attenzione verso i più fragili.
Come Presidente della Regione Lazio mi sento particolarmente onorato di esprimere questi auguri da una terra che custodisce il cuore della cristianità e che ogni giorno accoglie milioni di pellegrini e visitatori mossi dalla fede e dalla speranza.
A Sua Santità Leone XIV auguro un compleanno sereno e un ministero lungo e fecondo, capace di continuare a illuminare il cammino della Chiesa e dell’umanità.
Lo dichiara il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.