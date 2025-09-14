Rocca: ‘Auguri a sua Santità Leone XIV per il suo 70° compleanno’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Sin dai primi giorni del suo pontificato Papa Leone XIV ha offerto al mondo un esempio straordinario di umiltà, vicinanza e spirito di servizio.

La sua voce è oggi un punto di riferimento universale, capace di richiamare credenti e non credenti ai valori del dialogo, della pace e dell’attenzione verso i più fragili.

Come Presidente della Regione Lazio mi sento particolarmente onorato di esprimere questi auguri da una terra che custodisce il cuore della cristianità e che ogni giorno accoglie milioni di pellegrini e visitatori mossi dalla fede e dalla speranza.

A Sua Santità Leone XIV auguro un compleanno sereno e un ministero lungo e fecondo, capace di continuare a illuminare il cammino della Chiesa e dell’umanità.